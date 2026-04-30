30 апреля, 16:50
Россия атаковала Днепр: изуродованные магазины и авто, есть погибшая, количество раненых возросло

Сергей Попович
Основні тези
  • В Днепре из-за взрыва погиб 1 человек, еще 17 получили ранения; 7 госпитализированы с разной степенью тяжести.
  • Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении вражеских БПЛА и курс вражеской ракеты на Днепропетровщину.

В Днепре раздался взрыв. Затем над городом поднялся столб дыма, позже стало известно о гибели человека.

Об этом сообщает Суспильное Днепр.

Что известно о взрыве в Днепре?

Днем 30 апреля в Днепре прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым, пострадал Днепровский район, сообщил начальник ОВА Ганжа.

Погибла 58-летняя женщина, еще 17 человек – получили ранения, в частности полицейский. Госпитализированы 7 человек. Среди них 65-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один мужчина 33 лет и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 лет находятся в состоянии средней тяжести. Мужчина 59 лет получил помощь на месте.

В результате атаки был уничтожен автобус и два автомобиля. Повреждены также магазины и 8 автомобилей. На момент атаки автобус был пустым.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении вражеских БПЛА к Подгороднему с севера и Синельковщины.

В 10:56 военные предупредили о курсе вражеской ракеты из Донецкой области на Днепропетровщину.


Дым в Днепровском районе после атаки / Фото Днепропетровской ОВА

Последствия обстрела Днепра / Фото Нацполиции и ГСЧС

От обстрелов страдала также Одесса

  • Ночью 30 апреля Россия массированно атаковала различные районы Одессы. В результате террора пострадали 20 человек, в том числе подросток 17 лет и граждане до 70 лет.

  • Пострадали многоэтажки, частные дома, детский сад, торговый центр, отель и административные помещения. На автостоянках уничтожено или повреждено десятки автобусов и автомобилей.

