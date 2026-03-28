Россия атаковала предприятие в Кривом Роге: есть погибшие

Утром 28 марта россияне совершили массированную атаку на Кривой Рог. Известно, что попали в предприятие. К сожалению, погиб человек.

В результате попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий атаки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Смотрите также Массированный налет дронов на Одессу: есть погибший и возросло количество пострадавших, среди них – ребенок

Что известно об атаке на Кривой Рог?

С утра 28 марта город находится под атакой дронов. Известно, что оккупанты наносили удар по северной части Кривого Рога.

В Воздушных силах сообщалось, что беспилотники начали в направлении города около 5:29. Впоследствии раздались взрывы.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул отметил, что россияне попали в промышленное предприятие. В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция. К сожалению, в результате удара один человек погиб.

Впоследствии в ОВА обновили информацию о последствиях атаки. Известно, что погибли два человека, еще двое получили ранения. На месте попадания возникли пожары.

Что известно о недавних атаках на Кривой Рог?