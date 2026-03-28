Россия атаковала предприятие в Кривом Роге: есть погибшие
- 28 марта россияне атаковали Кривой Рог, попав в промышленное предприятие, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.
- В результате атаки возник пожар, продолжается ликвидация последствий, проведение аварийно-спасательной операции.
Утром 28 марта россияне совершили массированную атаку на Кривой Рог. Известно, что попали в предприятие. К сожалению, погиб человек.
В результате попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий атаки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
С утра 28 марта город находится под атакой дронов. Известно, что оккупанты наносили удар по северной части Кривого Рога.
В Воздушных силах сообщалось, что беспилотники начали в направлении города около 5:29. Впоследствии раздались взрывы.
Глава Совета обороны города Александр Вилкул отметил, что россияне попали в промышленное предприятие. В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция. К сожалению, в результате удара один человек погиб.
Впоследствии в ОВА обновили информацию о последствиях атаки. Известно, что погибли два человека, еще двое получили ранения. На месте попадания возникли пожары.
Что известно о недавних атаках на Кривой Рог?
27 марта россияне атаковали Кривой Рог ударными БпЛА, целью была инфраструктура. Из-за удара зафиксировали повреждение, также известно о пожаре. К счастью, пострадавших нет.
В Кривом Роге утром 26 марта прогремели взрывы в результате атаки "Шахедов". Поврежден объект инфраструктуры, но никто не пострадал.
23 марта оккупанты нанесли массированный удар по городу. В Металлургическом районе повреждены многоквартирные дома. Во время утренней атаки ранения получили два человека – мужчины 60 и 36 лет. Один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй – получил помощь на месте.
22 марта в городе также прогремели взрывы, пострадали промышленное предприятие и многоквартирный жилой дом. Около 4 тысяч абонентов были аварийно обесточены, возобновили электричество, обошлось без пострадавших.