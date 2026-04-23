Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге
Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. Есть повреждения вокзала.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Смотрите также У нее не было шансов: мужчина рассказал о гибели 23-летней жены в результате удара по Днепру
Что известно об атаке по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога?
В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. Перед ударом была объявлена повышенная опасность – люди прошли в укрытие.
Зафиксировано незначительное повреждение вокзала: взрывной волной повреждено несколько окон и дверей. В Укрзализныце обещают все оперативно восстановить.
В Днепре Россия атаковала многоэтажку
В Днепре прогремела серия взрывов 23 апреля. Россия ударила по многоэтажке, горели несколько квартир.
В результате атаки погибли 3 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь.
В общем ранения получили 13 человек, среди них – двое детей. Пострадали девушки в возрасте 9 и 14 лет, их госпитализировали в больницу. 6 пострадавших остаются в медучреждениях.