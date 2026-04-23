23 апреля, 17:11
Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге

Сергей Попович
Основні тези
  • Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога, повредив вокзал.
  • В результате атаки никто не пострадал, а Укрзализныця обещает быстрое восстановление повреждений.

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. Есть повреждения вокзала.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Что известно об атаке по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога?

В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. Перед ударом была объявлена повышенная опасность – люди прошли в укрытие.

Зафиксировано незначительное повреждение вокзала: взрывной волной повреждено несколько окон и дверей. В Укрзализныце обещают все оперативно восстановить.

В Днепре Россия атаковала многоэтажку

  • В Днепре прогремела серия взрывов 23 апреля. Россия ударила по многоэтажке, горели несколько квартир.

  • В результате атаки погибли 3 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь.

  • В общем ранения получили 13 человек, среди них – двое детей. Пострадали девушки в возрасте 9 и 14 лет, их госпитализировали в больницу. 6 пострадавших остаются в медучреждениях.

