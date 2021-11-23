В СБУ сообщили о заминировании школы в Кривом Роге: фото с места

На электронный ящик СБУ 23 ноября поступило сообщение о том, что заминировали одну из школ Кривого Рога. Оттуда немедленно начали эвакуировать учеников и работников.

Эта информация об угрозе взрыва поступила примерно в 11 часов. Речь идет о городской школе-гимназии №8.

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Что известно

К этому зданию в Центрально-городском районе города немедленно прибыли разные специалисты. Там можно было заметить следователей полиции, патрульных и кинологов.

Кроме того, прибыли спасатели и взрывотехники и начали обследовать школу. Впоследствии сообщили, что никакой взрывчатки там не нашли. В общей сложности пришлось эвакуировать на время проверки 800 учеников и примерно 100 работников.

Специалисты под школой, которую якобы заминировали / Фото "Первый Городской"

Похожее событие недавно

16 ноября спасатели ГСЧС Днепропетровщины получили на электронный ящик сообщение о заминировании днепровского учебно-воспитательного комплекса №111. Впоследствии также сообщили о минировании школы №23.

Туда сразу направили взрывотехников, а всех учеников эвакуировали. Все помещения, о которых уже говорилось, обследовали. Однако никаких взрывных устройств не обнаружили.