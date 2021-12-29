Сбывали через сеть заправок: в Кривом Роге завод производил фальсифицированное горючее
Источник:полиция Днепропетровской области
Полицейские Днепропетровской области разоблачили нелегальную деятельность завода, где производили фальсифицированное горючее. Сбывали некачественный продукт через сеть АЗС.
Мини-завод по изготовлению поддельного горючего действовал в Кривом Роге. Фальсификат продавали разным предприятиям, в том числе государственным.
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Изготовление нелегальных нефтепродуктов
По информации полиции, схема производства и сбыта низкокачественного горючего была разоблачена во время проверок теневого рынка. Криворожский завод производил продукцию в промышленных масштабах.
Бизнес организовал житель Кривого Рога и привлек к делу еще несколько человек. По каждому "предпринимателю" открыли дело о подпольном производстве нефтепродуктов и уже передали в суд.
Криворожский мини-завод производил продукцию в промышленных масштабах / Фото Нацполиции
Сырье покупали на предприятии в Ивано-Франковской области. Дальше горючее разбавляли химическими присадками и выдавали за "бензин" разных марок.
Схема сбыта
Готовый фальсификат доставляли в сеть автозаправок Кривого Рога и Днепропетровской области. Продавали его без уплаты налогов.
Злоумышленники также сбывали товары государственным предприятиям Днепропетровщины. Они участвовали в официальных торгах и по результатам конкурса заключали сделки.
Фальсификат сбывали государственным и частным предприятиям / Фото Нацполиции
Разоблачение подпольного бизнеса
Полицейские разоблачили преступную схему в несколько этапов. В результате приостановили изготовление и сбыт фальсификата.
Проверили территорию нефтеперерабатывающего завода и сеть автозаправок. Дома у фигурантов дела также провели обыски.
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В ходе расследования изъяли специальное оборудование и 129 тысяч литров горючего. Общая стоимость поддельного "бензина" составляет около 3,5 миллионов гривен.Интересно. Злоумышленники заключили договор с государственным предприятием на поставку топлива. Компания должна была заплатить за фальсификат 25 миллионов гривен.
Все имущество "бизнесменов" арестовали и назначили ряд экспертных исследований. Им инкриминируют:
- незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров;
- злоупотребление служебным положением.
За такие действия предусмотрен штраф почти 24 миллиона гривен, а также арест, ограничение свободы или заключение до 3 лет.