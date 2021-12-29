Мини-завод по изготовлению поддельного горючего действовал в Кривом Роге. Фальсификат продавали разным предприятиям, в том числе государственным.

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Изготовление нелегальных нефтепродуктов

По информации полиции, схема производства и сбыта низкокачественного горючего была разоблачена во время проверок теневого рынка. Криворожский завод производил продукцию в промышленных масштабах.

Бизнес организовал житель Кривого Рога и привлек к делу еще несколько человек. По каждому "предпринимателю" открыли дело о подпольном производстве нефтепродуктов и уже передали в суд.

Криворожский мини-завод производил продукцию в промышленных масштабах / Фото Нацполиции

Сырье покупали на предприятии в Ивано-Франковской области. Дальше горючее разбавляли химическими присадками и выдавали за "бензин" разных марок.

Схема сбыта

Готовый фальсификат доставляли в сеть автозаправок Кривого Рога и Днепропетровской области. Продавали его без уплаты налогов.

Злоумышленники также сбывали товары государственным предприятиям Днепропетровщины. Они участвовали в официальных торгах и по результатам конкурса заключали сделки.

Фальсификат сбывали государственным и частным предприятиям / Фото Нацполиции

Разоблачение подпольного бизнеса

Полицейские разоблачили преступную схему в несколько этапов. В результате приостановили изготовление и сбыт фальсификата.

Проверили территорию нефтеперерабатывающего завода и сеть автозаправок. Дома у фигурантов дела также провели обыски.

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В ходе расследования изъяли специальное оборудование и 129 тысяч литров горючего. Общая стоимость поддельного "бензина" составляет около 3,5 миллионов гривен.

Интересно. Злоумышленники заключили договор с государственным предприятием на поставку топлива. Компания должна была заплатить за фальсификат 25 миллионов гривен.

Все имущество "бизнесменов" арестовали и назначили ряд экспертных исследований. Им инкриминируют:

незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров;

злоупотребление служебным положением.

За такие действия предусмотрен штраф почти 24 миллиона гривен, а также арест, ограничение свободы или заключение до 3 лет.

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