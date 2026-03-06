"Шахеды" вгатили по Кривому Рогу: есть попадания в девятиэтажку и предприятия

Ударные беспилотники врага атаковали Кривой Рог ночью 6 марта. Прогремела серия взрывов.

Совет обороны города сообщил о последствиях атаки. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова летят на Украину, взрывы гремели в Кривом Роге: где есть опасность удара

Что известно об атаке БпЛА на Кривой Рог 6 марта и ее последствиях?

Воздушная тревога в Днепропетровской области, в частности в Криворожском районе, длилась с 00:29 до 02:42. Российская армия запустила очередные ударные БпЛА в Кривой Рог, несколько раз в городе гремели взрывы около 2 часов ночи.

По состоянию на 03:20 Совет обороны города сообщил о таких последствиях атаки:

Произошли прямые попадания БпЛА в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры.

БпЛА в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры. Продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.

Рядом с местом происшествия разворачивают штаб помощи населению.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?