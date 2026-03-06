"Шахеды" вгатили по Кривому Рогу: есть попадания в девятиэтажку и предприятия
- В Кривом Роге ночью 6 марта произошли прямые попадания ударных БпЛА в девятиэтажку и предприятие.
- Началось тушение пожаров и аварийно-спасательная операция, разворачивают штаб помощи населению.
Ударные беспилотники врага атаковали Кривой Рог ночью 6 марта. Прогремела серия взрывов.
Совет обороны города сообщил о последствиях атаки. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки "Шахеды" снова летят на Украину, взрывы гремели в Кривом Роге: где есть опасность удара
Что известно об атаке БпЛА на Кривой Рог 6 марта и ее последствиях?
Воздушная тревога в Днепропетровской области, в частности в Криворожском районе, длилась с 00:29 до 02:42. Российская армия запустила очередные ударные БпЛА в Кривой Рог, несколько раз в городе гремели взрывы около 2 часов ночи.
По состоянию на 03:20 Совет обороны города сообщил о таких последствиях атаки:
- Произошли прямые попадания БпЛА в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры.
- Продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.
Рядом с местом происшествия разворачивают штаб помощи населению.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Прошлой ночью, 5 марта, враг также массированно атаковал Кривой Рог и другие города Днепропетровской области. Были пожары и разрушения инфраструктуры, пострадали детский сад и частные дома, также транспортная инфраструктура и пожарная часть.
- Вечером 4 марта в акватории Черного моря у берегов Одесской области российский дрон попал в гражданское судно, которое двигалось под флагом Панамы. Пострадал член экипажа.