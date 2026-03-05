Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о ночной атаке?

Днепропетровская область отмечала массированную атаку по разным видам вооружения. В результате обстрелов возникли пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры.

В Кривом Роге зафиксировано повреждения инфраструктуры. Председатель Совета обороны Александр Вилкул сообщил, что на места были направлены все оперативные службы. По состоянию на 7 утра пожар был ликвидирован, продолжается ликвидация других последствий. Известно, что в результате атаки поврежден детский сад и дома частного сектора, обследование продолжается.

Под атакой находились и другие города области. В городе Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет. Медики оказали им помощь, лечение они будут проходить амбулаторно.

В Синельниковском районе под удар попала Покровская община. Там загорелся разрушенный частный дом, еще два жилых дома и пожарная часть получили повреждения.

Также обстрелы были зафиксированы в Никопольском районе. Под огнем оказались райцентр и Покровская община. В результате атаки поврежден жилой дом.