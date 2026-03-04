Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Что известно об атаке на Николаев?

Около 9 утра 4 марта вражеские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками. По словам Кима, "Шахеды" повредили объект транспортной инфраструктуры – на месте вспыхнул пожар.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что удару подвергся пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание.

Один сотрудник УЗ получил ранения – его госпитализировали.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Наши службы обследуют жилой сектор. Сейчас повреждений не обнаружили,

добавил Сенкевич.

Кулеба добавил, что вечером 3 марта враг пытался атаковать пассажирский поезд сообщением Днепр – Ковель, впрочем благодаря оперативным и эффективным действиям железнодорожников, российский дрон попал в нескольких метрах от локомотива.

"Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива", – отметил министр.

