Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.
Что известно о вражеском ударе по железной дороге?
В понедельник, 2 марта, в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд Укрзализныци, который двигался по маршруту.
В результате удара один человек погиб в карете скорой помощи, еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них один человек в критическом состоянии.
Укрзализныця сообщила, что локомотивная бригада оперативно остановила поезд и ликвидировала задымление. Пассажиров эвакуировали и оказали первую помощь. На место происшествия быстро прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медик из ближайших станций и депо.
Сейчас организуется безопасная перевозка всех пассажиров в пункты назначения. Спасательные работы продолжаются.
Враг наносит удар по логистике: что известно?
28 февраля вражеские войска атаковали одну из станций на Днепропетровщине. На месте происшествия вспыхнул пожар, один человек пострадал.
Алексей Кулеба сообщил, что враг значительно усилил обстрелы поездов, железнодорожных путей и служебного транспорта в Черниговской и Сумской областях. Из-за этих ударов пострадали как пассажиры, так и работники железной дороги.
Кулеба заявил, что недавно российская армия атаковала объекты гражданской железной дороги в Конотопе, возле станции Терещенская и Сновск.