Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.

Что известно о вражеском ударе по железной дороге?

В понедельник, 2 марта, в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд Укрзализныци, который двигался по маршруту.

В результате удара один человек погиб в карете скорой помощи, еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них один человек в критическом состоянии.

Укрзализныця сообщила, что локомотивная бригада оперативно остановила поезд и ликвидировала задымление. Пассажиров эвакуировали и оказали первую помощь. На место происшествия быстро прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медик из ближайших станций и депо.

Сейчас организуется безопасная перевозка всех пассажиров в пункты назначения. Спасательные работы продолжаются.

Враг наносит удар по логистике: что известно?

  • 28 февраля вражеские войска атаковали одну из станций на Днепропетровщине. На месте происшествия вспыхнул пожар, один человек пострадал.

  • Алексей Кулеба сообщил, что враг значительно усилил обстрелы поездов, железнодорожных путей и служебного транспорта в Черниговской и Сумской областях. Из-за этих ударов пострадали как пассажиры, так и работники железной дороги.

  • Кулеба заявил, что недавно российская армия атаковала объекты гражданской железной дороги в Конотопе, возле станции Терещенская и Сновск.