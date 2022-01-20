Школы Днепра и Кривого Рога снова оказались под прицелом псевдоминеров

Взрывотехники снова проверяют учебные заведения Днепра и Кривого Рога. Неизвестные прислали письма правоохранителям.

Анонимы добавили работы работникам спецслужб 20 января утром. В полицию поступило несколько обращений о заложенной взрывчатке в колледже Кривого Рога и во всех школах Днепра.

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Псевдоминирование горного колледжа

Полиция получила сообщение от неизвестного о том, что заминировано учебное заведение на улице Невской, 3 В Кривом Роге. По этому адресу расположен Горный колледж Криворожского национального университета.



Неизвестный заявил о заминировании / Фото "Свои"

Аноним представился российским террористом и требовал "выкуп" в размере 250 тысяч гривен. Злоумышленник писал с ошибками и заявил, что в здании заложена взрывчатка, "пропитанная тротилом".



За предотвращение взрыва злоумышленник требовал деньги / Фото "Свои"

На месте работала взрывотехническая лаборатория, кинологи и следователи, дежурила бригада скорой. Спецслужбы проверили территорию, взрывчатки не нашли.



Взрывчатки в Горном колледже не нашли / Фото "Свои"

Нацгвардейцы будут патрулировать Кривой Рог

Криворожский колледж и городские школы до конца недели перевели на дистанционное обучение из-за волны фейковых минирований.

В воинской части 3011 Национальной гвардии Украины сообщили, что 6 районов Кривого Рога теперь будут патрулировать. Следить за безопасностью будут на улицах города 164 нацгвардейца.

Каждый силовик вооружен резиновой дубинкой. Вместе с ними будут патрулировать бойцы со служебными собаками.

Колледж в Кривом Роге проверили взрывотехники: смотрите видео

Основание школ в Днепре

В спецслужбы Днепра поступило письмо от псевдоинкассатора. Он заявил, что во всех школах оставил по 25 килограммов тротила.

По информации издания "Информатор", злоумышленник требовал перевести ему на банковский счет 6 миллионов гривен за предотвращение взрыва.

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На месте работают правоохранители и взрывотехники. Спецслужбы обязаны проверить все школы в городе на наличие опасных веществ и предметов.

Какое наказание за фейковое минированиие

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за шутки о заложенной взрывчатке. Псевдоминер может поплатиться 6 годами свободы, а если такие действия совершил ребенок, то родители заплатят штраф.