Аноніми додали роботи працівникам спецслужб 20 січня зранку. У поліцію надійшло кілька звернень про закладену вибухівку в коледжі Кривого Рогу та в усіх школах Дніпра.
До теми Анонім повідомив про вибухівку в усіх школах Харкова
Псевдомінування Гірничого коледжу
Поліція отримала повідомлення від невідомого про те, що заміновано навчальний заклад на вулиці Невській, 3 у Кривому Розі. За цією адресою розташований Гірничий коледж Криворізького національного університету.
Невідомий заявив про замінування / Фото "Свої"
Анонім представився російським терористом та вимагав "викуп" у розмірі 250 тисяч гривень. Зловмисник писав з помилками та заявив, що в будівлі закладена вибухівка, "просочена тротилом".
За відвернення вибуху зловмисник вимагав гроші / Фото "Свої"
На місці працювала вибухотехнічна лабораторія, кінологи та слідчі, чергувала бригада швидкої. Спецслужби перевірили територію, вибухівки не знайшли.
Вибухівки в Гірничому коледжі не знайшли / Фото "Свої"
Нацгвардійці патрулюватимуть Кривий Ріг
У військовій частині 3011 Національної гвардії України повідомили, що 6 районів Кривого Рогу тепер патрулюватимуть. Слідкуватимуть за безпекою на вулицях міста 164 нацгвардійці.
Кожен силовик озброєний гумовим кийком. Разом із ними патрулюватимуть бійці зі службовими собаками.
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Замінування шкіл у Дніпрі
До спецслужб Дніпра надійшов лист від псевдоінкасатора. Він заявив, що в усіх школах залишив по 25 кілограмів тротилу.
За інформацією видання "Інформатор", зловмисник вимагав перевести йому на банківський рахунок 6 мільйонів гривень за відвернення вибуху.
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На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Спецслужби зобов'язані перевірити усі школи в місті на наявність небезпечних речовин та предметів.