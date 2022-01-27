Смеется над флешмобом украинцев: депутат из Днепра поставил аватарку с флажком России

Депутат Днепровского облсовета Владимир Хоришко нагло высмеял флешмоб украинцев в фейсбуке. Он прикрепил к аватарке русский флажок.

Мужчина это сделал после того, как многие жители страны прикрепили флаг родины в знак единения в тяжелое время. Представитель пророссийской политсилы ОПЗЖ также охотно все прокомментировал в "иронической" публикации.

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Говорит фразами вражеских доктрин

Неоднозначный поступок депутат объяснил в своем фейсбуке уже каноническим изречением российской пропаганды "как знак дружбы с братским народом". После этого, мол, узнал о себе много нового. Также он посетовал на отсутствие толерантности к его мнению.

Публикация депутата в фейсбуке / Скриншот 24 канала

Показывает уровень дискуссии, аргументации и толерантности к чужому мнению! "Кто не с нами (с нациками), того надо уничтожить",

– написал Хоришко.

В частности, член депутатской фракции ОПЗЖ опубликовал сообщение, написанное ему с аккаунта с украинским флажком. Там собеседник указал на то, что политик "мерз**ть" и в форме угрозы посоветовал бояться за свою голову.



Сообщение, которое написали депутату / Скриншот Владимира Хоришко

Что известно об этом депутате

Приблизительно в половине десятого вечера 27 января депутат сделал свою страницу в фейсбуке закрытой. Вероятно, к этому привели огласка и возмущение пользователей сети.

На сайте Облсовета Днепропетровщины крайне мало информации о Хоришко. Там указано, что он родился в 1982 году и работает в должности директора ООО "Эко-Союз Синельниково".

До 2016 года у него было только среднее образование. Однако тогда он поступил в Высшую школу менеджмента в польском городе Лежнице. Там депутат учился на специальности "право". Следует заметить, что это частное учебное заведение.

В "анкете" сайта облсовета политик выглядит более патриотической фигурой, чем в фейсбуке. На фото ведь он стоит в красивой рубашке с желто-голубой вышивкой.

Портрет Владимира Хоришко / Фото Днепровского облсовета