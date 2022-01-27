Чоловік це зробив після того, як багато жителів країни прикріпили прапор батьківщини в знак єднання у важкий час. Представник проросійської політсили ОПЗЖ також охоче все прокоментував у "іронічній" публікації.

До теми "Найсміливіша нація у світі": українці запустили в фейсбуці патріотичний флешмоб

Говорить фразами ворожих доктрин

Неоднозначний вчинок депутат пояснив у своєму фейсбуці вже канонічним висловом російської пропаганди "как знак дружбы с братским народом". Після цього, мовляв, взнав про себе чимало нового. Також він поскаржився на відсутність толерантності до його думки.



Публікація депутата у фейсбуці / Скриншот 24 каналу

Показує рівень дискусії, аргументації та толерантності до чужої думки!: "Хто не з нами(з нациками), того треба знищити",

– написав Хорішко.

Зокрема, член депутатської фракції ОПЗЖ опублікував повідомлення, яке йому написали з акаунту з українським прапорцем. Там співрозмовник вказав на те, що політик є "мерз*тою" та у формі погрози порадив боятися за свою голову.



Повідомлення, яке написали депутату / Скриншот Володимира Хорішко

Зверніть увагу! Приблизно о пів на 10 годину вечора 27 січня депутат зробив свою сторінку у фейсбуці закритою. Ймовірно, до цього призвів розголос і обурення користувачів мережі.

Що відомо про цього депутата

На сайті Облради Дніпропетровщини є вкрай мало інформації про Хорішко. Там вказано, що він народився в 1982 році та працює на посаді Директора ТОВ "Еко-Союз Синельникове".

До 2016 року він мав лише середню освіту. Проте тоді він вступив до Вищої школи менеджменту у польському місті Лежнице. Там депутат навчався на спеціальності "право". Варто зауважити, що це приватний навчальний заклад.

У "анкеті" сайту облради політик виглядає значно патріотичнішою постаттю, ніж у фейсбуці. Адже на фото він стоїть у красивій сорочці з жовто-блакитною вишивкою.



Портрет Володимира Хорішко / Фото Дніпровської облради