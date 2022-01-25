Чимало людей встановили на свої аватарки жовто-блакитні прапорці як нагадування про те, що Україна – єдина.

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Стрічка у фейсбуці "замайоріла прапорцями" пізно ввечері, 25 січня. Як написав Член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький, ці аватарки з прапором повертають відчуття, що не акцентувалися з часу Майдану.

В них і єдність різностей, яка, хоч не виставлялась на вітрину, незримо була присутня всі ці роки. І вже зріліша стриманість форми. І розуміння неймовірної сили, яка стоїть за кожною декларацією любові,

– наголосив Глібовицький.

Користувачі соцмереж швидко підхопили ідею та стали учасниками флешмобу. На їхню думку, це дійсно єднає Україну та її громадян. Ось, що вони пишуть:

"У мене вся стрічка — аватарки з прапором. Це радісно. Радять не панікувати. А я раджу — єднатися. Як тоді".

"Я належу до найсміливішої нації світу, яка не боїться сказати Росії "забирайся". Україно, будь міцною!".

"Так, це так класно маркує своїх ".

". "Сприймаю це як мобілізацію, перепис, мовляв".

Цікаво, що такі теплі коментарі залишають люди, які також встановили на аватарку жовто-блакитні прапорці. Це нагадує про те, що кожен з нас різний, але є те, що об'єднує. І це, звісно ж, Україна.



Українці долучилися до патріотичного флешмобу / Скриншот 24 каналу

Участь у флешмобі взяли українські військові, активісти, політики та просто небайдужі українці.

Українці прикрасили свої аватарки прапором України / Скриншот 24 каналу

Журналісти 24 каналу не змогли залишитися осторонь такого надзвичайного флешмобу. Чимало з нас вже додали до своїх аватарок жовто-блакитні прапори.

Журналісти 24 каналу долучилися до патріотичного флешмобу / Скриншоти 24 каналу