"Соседские войны": днепрянин пакостил женщине из-за квартиры и бросал дверь по улице
Источник:Vgorode
В Днепре возник конфликт между соседями дома. В одной из квартир поселилась женщина. На это жилье претендовали соседи, поэтому они решили проучить жительницу. Один из мужчин снял дверь квартиры и начал бросать ее по улице.
Серьезнейший конфликт между соседями возник вечером 21 ноября. В СМИ говорят, что к злоумышленникам неоднократно приезжала полиция и теперь их вызывают в суд.
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Соседи постоянно пакостили
Как говорит местный житель Сергей, у женщины умер муж. На первом этаже пустовала квартира, принадлежащая этой семье. Недавно женщина снова поселилась в доме, но ключи не нашла. Она вызвала специальную службу, чтобы открыть помещение и сменить замки.
Тогда ее соседи начали возмущаться, они ведь хотели эту квартиру себе. Хозяйка вместо этого продавать ее не собирается. Тогда соседи начали постоянно делать ей какие-то гадости. Неоднократно к ним вызывали полицию из-за этих проделок.
В последний раз агрессивный сосед снял дверь квартиры и начал бросать ее по улице. Поврежденную дверь поставили на место, а замки снова сменили. Как выяснилось, к этим соседям несколько раз приходил участковый и курьер, чтобы вручить повестки в суд.
Сосед бросал дверь по улице: видео