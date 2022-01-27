Спас детей: в Кривом Роге наградили 13-летнего подростка-героя
Источник:Криворожский горсовет
Семиклассника из Кривого Рога наградили в городском совете. Парень спас 2 детей, которые провалились под лед.
Награду ученику 7 класса школы №124 Ивану Сементовскому вручил исполняющий обязанности главы Кривого Рога Юрий Вилкул. Героическому школьнику вручили нагрудный знак.
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Знак отличия школьника в Кривом Роге
Нагрудный знак вручили "За заслуги перед городом III степени". Ивана Сементовского похвалили за самоотверженность и мужество в критической ситуации.
Школьнику вручили нагрудный знак "За заслуги перед городом" / Фото Криворожского горсовета
Отдельно выразили благодарность родителям парня за то, что воспитали его смелым и отважным. Поступок подростка является отражением лучших человеческих качеств.
Эта история со счастливым концом. Если бы не героический поступок Ивана, кто знает, удалось ли бы спасти детей,
– заметил Юрий Вилкул.
Общественность Кривого Рога убеждена, что действия школьника заслуживают национального признания. Следовательно, его номинируют на участие во всеукраинской акции "Герой-спаситель года".
Дети провалились под лед
- Известно, что двое детей играли возле водоема в микрорайоне Горняцкий 5 января. Внезапно дети провалились под лед.
- Неподалеку гулял Иван Сементовский. Семиклассник услышал, что дети зовут на помощь, и без колебаний бросился их спасать.
- Подростку помог случайный прохожий. Вместе они вытащили из ледяной воды ребят в возрасте 11 и 12 лет.