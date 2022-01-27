Нагороду учню 7 класу школи №124 Івану Сементовському вручив виконувач обов'язків голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Героїчному школяреві вручили нагрудний знак.

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Відзнака школяра в Кривому Розі

Нагрудний знак вручили "За заслуги перед містом ІІІ ступеня". Івана Сементовського похвалили за самовідданість та мужність у критичній ситуації.



Школяру вручили нагрудний знак "За заслуги перед містом" / Фото Криворізької міськради

Окремо висловили вдячність батькам хлопця за те, що виховали його сміливим та відважним. Вчинок підлітка є відображенням найкращих людських якостей.

Ця історія зі щасливим кінцем. Якби не героїчний вчинок Івана, хто знає, вдалося б урятувати дітей,

– зауважив Юрій Вілкул.

Громадськість Кривого Рогу переконана, що дії школяра заслуговують національного визнання. Відтак, його номінують на участь у всеукраїнській акції "Герой-рятівник року".

Діти провалилися під лід

Відомо, що двоє дітей гралися біля водойми у мікрорайоні Гірницький 5 січня. Раптово діти провалилися під кригу.

Неподалік гуляв Іван Сементовський. Семикласник почув, що діти кличуть на допомогу та без вагань кинувся їх рятувати.

Підлітку допоміг випадковий перехожий. Разом вони витягли з крижаної води хлопців, віком 11 та 12 років.

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