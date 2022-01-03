Спускался с горки и влетел в столп: в центре Днепра погиб мужчина

Происшествие случилось в парке "Зеленая роща" в Днепре 2 января. Отец катался с горки на санках с 6-летней девочкой, но врезался в электроопору.

Удар был очень мощным, из-за чего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Повреждения получила и дочь погибшего.

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Крайне опасные горки

Трагический инцидент произошел около 20.30 2 января. 45-летний мужчина с дочерью ездил с горки, которая была полностью покрыта льдом.

В результате одного из спусков санки на огромной скорости влетели в электроопору. Муж ударился головой.

По словам местных жителей, горки, с которых катались отец с дочерью, очень опасны из-за ландшафтных условий.

Каждый год в парке "Зеленый Гай" в результате зимних покатушек травмируется много людей.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Врачи только зафиксировали смерть отца, а дочери оказали необходимую медицинскую помощь. Девочку с тупой травмой живота госпитализировали в областную детскую больницу. В каком состоянии находится ребенок сейчас, неизвестно.

Катание запрещено

Жители Днепра говорят, что посетителей парка постоянно информируют о запрете катания по склонам. Кроме того, во всех локациях, где запрещены спуски, стоят предупредительные таблички.