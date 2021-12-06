Тело покрылось осколками: в Днепре спасают героя, которого привезли из Донбасса

В Днепре в течение нескольких дней борются за жизнь раненого на востоке воина. Мужчина получил ранение при взрыве вражеского снаряда. Поэтому его тело было покрыто осколками.

Сейчас воин находится в областной больнице Днепропетровщины. Об этом 6 декабря сообщил руководитель учреждения Сергей Рыженко 6 декабря.

Другие жертвы войны Во Львове почтили погибших защитников: щемящие фото и видео

Ранили на родине

Раненый мечтал встретить новый год с женой и 13-летней дочкой. Однако война внесла свои ужасные коррективы. Трагическое событие произошло в поселке Красногоровка. Это практически его родина, поскольку всего в 10 километрах от места, где мужчина рос.

По словам медика, снаряд разорвался в нескольких метрах от младшего сержанта. Вследствие этого, в теле застряло примерно 10 осколков. Они привели к тому, что жизнь мужчины поделилась на "до" и "после".

Какие травмы диагностировали:

В клочья разбита левая бедренная кость.

Внутреннее кровоизлияние в мозг.

Сверхтяжелый травматический шок.

Рыженко написал, что пациента практически "с колес" забрали сразу в операционную. Там хирурги немедленно сделали трепанацию и 2 часа. Всего операция на мозге длилась 2 часа.

Тончайшая граница непредсказуемости между жизнью и смертью. Было все, что могло отправить по ту сторону жизни. Сегодня Валерий на пальцах и мычанием уже отвечает на вопросы врача,

– сказал главный врач.

Он добавил, что служащего уже переводят из реанимации в отделение нейрохирургии. Мол, хотят сохранить не только жизнь, но и человеческое общение и физические данные.

Важно помнить – Россия обречена на поражение: смотрите блог "Грани правды"

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Его взгляд полон отчаяния…

Пятый день разделяет жизнь Валерия на "до" и "после" ранения. Он младший сержант. Снаряд разорвался в нескольких метрах от него в поселке Красногоровка. Это его родина. От места, где он рос, десяток километров.

Валерий мечтал Новый год встретить с женой и 13-летней дочкой. Взрыв, обморок, десяток осколков в теле. Самый большой из них вызвал внутричерепное кровоизлияние. На кусочки разбита левая бедренная кость, травматический шок тяжелой степени. Нейрохирурги Григорий Пилипенко, Ростислав Малый, анестезиолог Сергей Калиберда прямо с колес взяли в операционную. Трепанация. Более двух часов операция на мозге.

Тончайшая грань непредсказуемости между жизнью и смертью. Было все, что могло отправить по ту сторону жизни. Сегодня Валерий на пальцах и мычанием отвечает на вопросы врача. По состоянию уже переводим из реанимации в нейрохирургию с надеждами сохранить как жизнь – человеческое общение, физические данные. Впереди большой путь восстановления.