На территории Днепра и области установили оранжевый уровень эпидопасности: что изменилось

В мэрии Днепра решили усилить карантин. Для предотвращения распространения COVID-19 в городе и области установили оранжевую зону.

Как передает журналистка 24 канала, соответствующее решение приняли на заседании специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера 2 февраля. Председателем был заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

К теме Карантин в Украине: сколько областей попали в красную зону и какие там ограничения

Оранжевая зона в Днепре

Согласно решению местных властей, оранжевый уровень эпидемической опасности в Днепре начал действовать со 2 февраля. Он предупреждает о том, что количество больных коронавирусом приближается к критической отметке.

Уже в красной зоне карантина противоэпидемические меры будут существенно усиливать. Внедрению этого уровня как раз предшествует оранжевая зона.

Жителям Днепропетровщины придется в дальнейшем соблюдать карантинные ограничения. Кроме этого – носить медицинские маски, пользоваться антисептиками, держать социальную дистанцию и сделать прививку от COVID-19, если кто-то еще не сделал.

Дистанционное обучение

Больше всего изменений оранжевая зона принесла школьникам. Так, с 3 по 9 февраля ученики 5 – 11 классов общеобразовательных учебных заведений будут учиться дистанционно.

Ученики 1-4 классов будут посещать школу в обычном режиме. Однако родители должны позаботиться о соблюдении противоэпидемических мер. Если с подозрением на коронавирус будет более 50% школьников, то отдельным классам или школам будут запрещать больным приходить на занятия.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Если более 20% детей в одном классе заболеет гриппом или ОРВИ, образовательный процесс будут приостанавливать. Такие изменения предусмотрены на весь период карантина.

Интересно Вакцинация защищает от постковидного синдрома

На территории Днепра усилят мониторинг за показателями вакцинации от COVID-19. По области в населенных пунктах без амбулаторий будут работать мобильные бригады, которые будут делать прививки всем желающим.

Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты: смотрите видео