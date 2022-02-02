Сейчас в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области. Однако Минздрав предупреждает, что зону могут существенно расширить.

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Какие области могут "покраснеть"

  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область.

Сейчас они относятся к оранжевой зоне. Кроме них, там еще есть Винницкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы – "желтые".

Правила карантинных зон

Красная зона запрещает:

  • работу заведений общественного питания. Разрешена только доставка и заказ навынос;
  • работу ТРЦ и других развлекательных заведений. Например, кинотеатров, театров;
  • работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
  • работу учреждений образования.

Важно, что ограничения не будут применять, если у всех посетителей, работников, участников и организаторов массовых мероприятий будет "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Желтая зона

  • В этой зоне также запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, спортзалов, бассейнов, кинотеатров и тому подобное.
  • Учебные заведения не могут работать, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и работников, а также, если вакцинировано меньше, чем 100% сотрудников.

Однако все запреты не будут действовать, если все посетители и работники будут иметь хотя бы желтый сертификат о вакцинации. Так же можно показать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Оранжевая зона

Эта зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.

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Карантинние зоны в Украине / Инфографика 24 канала

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

  • В конце января – начале февраля в Украине стремительно выросло количество заболевших коронавирусом.
  • Например, за минувшие сутки, 1 февраля, обнаружили 35 014 новых инфицированных COVID-19. В больницы госпитализировали 4 314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
  • Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте город Киев.
  • Однако такие цифры могут быть лишь "экватором". Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал, что будет до 60 тысяч больных в сутки. Однако он подчеркивает, что надо сохранять спокойствие.