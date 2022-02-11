В больницы попали 3 936 человек с коронавирусом или подозрением на него.
К слову Поддельные COVID-лекарства в аптеках, сексизм во время пандемии: новости о коронавирусе 10 февраля
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За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине выявили 41 229 новых случая коронавируса. Среди больных 3369 детей и 1247 медработников.
Источник:Минздрав
В больницы попали 3 936 человек с коронавирусом или подозрением на него.
К слову Поддельные COVID-лекарства в аптеках, сексизм во время пандемии: новости о коронавирусе 10 февраля
Новость дополняется...