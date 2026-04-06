Враг "накрыл" FPV-дронами и артиллерией Никополь: ранены дети, повреждены жилые дома

Оккупанты не прекращают террор Никополя на Днепропетровщине. Город находится под постоянными ударами FPV-дронов.

6 апреля российские военные атаковали Никополь FPV-дронами. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Смотрите также Трагедия на Пасху: в Германии во время традиционной игры упало дерево, среди погибших младенец

Какие последствия обстрела Никополя?

В результате ударов в городе повреждены многоэтажка и аптека. Сгорела машина.

Пострадали четыре женщины, двух из них госпитализировали. 62-летняя пациентка – "тяжелая". 33-летняя – в состоянии средней тяжести. Раненые женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

В 14:29 стало известно, что враг снова атаковал Никополь, но артиллерией. В результате обстрела пострадали еще три человека. Двое мужчин в возрасте 66 и 72 года сейчас на амбулаторном лечении, тогда как 1,5-летняя девочка получила травмы средней тяжести, поэтому сейчас госпитализирована в медучреждение в Днепре.

Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных жилых домов.

Впоследствии в областной прокуратуре сообщили, что из-за российской атаки 6 апреля получили ранения девять человек. Среди них двое несовершеннолетних: 1,5-летняя девочка и 17 летний парень.

Последствия атаки на Никополь

Напомним, что Никополь страдает от постоянных атак российских дронов. Город расположен в считанных километрах от линии фронта.

Так, утром 5 апреля российский FPV-дрон атаковал автомобиль на одной из оживленных улиц Никополя. 61-летний водитель погиб на месте, его 60-летняя жена получила тяжелые ранения и находится в больнице. После удара авто врезалось в дерево и было сильно повреждено.

4 апреля оккупанты атаковали рынок в Никополе FPV-дронами. В результате удара погибли 5 человек – три женщины и двое мужчин. Еще 27 человек ранены, среди них 14-летняя девочка в тяжелом состоянии. Также тяжелые ранения имеют мужчины 28 и 72 лет. После попаданий возник пожар, повреждены магазины и торговые павильоны.

К слову, в Никополе россияне разбросали листовки с угрозами и провокационными текстами, в частности, угрожая новым наступлением.

Что известно о последних ударах России по Украине?