Уколола косметическое масло: в Днепре школьница попала в больницу после попытки увеличить губы

В Днепре 14-летняя школьница вколола себе в нижнюю губу косметическое масло. А уже через несколько часов после процедуры девушка оказалась в больнице.

Школьница мечтала о пухлых губах. Ее одноклассницы уже начали посещать салоны и делать себе инъекции красоты.

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В то же время цена таких процедур стартует от 3 тысяч гривен. Девушка решила сэкономить и увеличить губы в домашних условиях. Для этого она выбрала косметическое масло.

Через час после инъекции губа начала вспухать. Испуганные родители отвезли школьницу в больницу. Чтобы выкачать масло из губы, медикам пришлось провести операцию под общим наркозом. От полной потери губы девушку удалось спасти.

Сколько продлится реабилитация – неизвестно

В то же время школьнице пришлось пережить 3 операции, курс антибиотиков и многочисленные перевязки. Сейчас медикам сложно прогнозировать, сколько продлится реабилитация.

Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях – это до конца неизвестно,

– говорит медик Тарас Погорелюк.

Теперь девушка мечтает, чтобы ее губы уменьшились хоть на миллиметр. Сейчас школьница пьет из трубочки и ест только перетертую еду.

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