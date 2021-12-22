Школярка мріяла про пухкі губи. Її однокласниці вже почали відвідувати салони та робити собі ін'єкції краси.
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Водночас ціна таких процедур стартує від 3 тисяч гривень. Дівчина вирішила заощадити й збільшити губи у домашніх умовах. Для цього вона обрала косметичну олію.
Через годину після ін'єкції губа почала спухати. Злякані батьки відвезли школярку до лікарні. Щоб викачати олію з губи, медикам довелося провести операцію під загальним наркозом. Від повної втрати губи дівчину вдалося врятувати.
Скільки триватиме реабілітація – невідомо
Водночас школярці довелося пережити 3 операції, курс антибіотиків та численні перев'язки. Наразі медикам складно прогнозувати, скільки триватиме реабілітація.
Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини і навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах – це до кінця невідомо,
– каже медик Тарас Погорелюк.
Тепер дівчина мріє, аби її губи зменшилися хоч на міліметр. Наразі школярка п'є з трубочки та їсть лише перетерту їжу.
Студентка збільшувала губи 26 разів
- Студентка з Болгарії 26 разів збільшувала губи. Усе тому, що дівчина мріє бути схожою на ляльку Bratz.
- Шлях до своєї мрії студентка висвітлює у власному блозі. За косметичними пригодами дівчини стежить понад 13 тисяч фолловерів.
- Наразі дівчина не планує зупинятися. Вона готується до 27-ї процедури збільшення губ.