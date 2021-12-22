Школьница мечтала о пухлых губах. Ее одноклассницы уже начали посещать салоны и делать себе инъекции красоты.
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В то же время цена таких процедур стартует от 3 тысяч гривен. Девушка решила сэкономить и увеличить губы в домашних условиях. Для этого она выбрала косметическое масло.
Через час после инъекции губа начала вспухать. Испуганные родители отвезли школьницу в больницу. Чтобы выкачать масло из губы, медикам пришлось провести операцию под общим наркозом. От полной потери губы девушку удалось спасти.
Сколько продлится реабилитация – неизвестно
В то же время школьнице пришлось пережить 3 операции, курс антибиотиков и многочисленные перевязки. Сейчас медикам сложно прогнозировать, сколько продлится реабилитация.
Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях – это до конца неизвестно,
– говорит медик Тарас Погорелюк.
Теперь девушка мечтает, чтобы ее губы уменьшились хоть на миллиметр. Сейчас школьница пьет из трубочки и ест только перетертую еду.
Студентка увеличивала губы 26 раз
- Студентка из Болгарии 26 раз увеличивала губы. Все потому, что девушка мечтает быть похожей на куклу Bratz.
- Путь к своей мечте студентка освещает в своем блоге. За косметическими приключениями девушки следит более 13 тысяч фолловеров.
- Сейчас девушка не планирует останавливаться. Она готовится к 27-й процедуре увеличения губ.