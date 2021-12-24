Утекла грязная вода: в Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу

На металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог" 24 декабря произошло чрезвычайное происшествие. Из-за прорыва трубы грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные участки.

Факт утечки технической воды зафиксировала Государственная экологическая инспекция Украины. Ее специалисты оперативно отреагировали на инцидент.

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Сотрудники Госэкоинспекции провели обследование и мониторинг ситуации. Они обнаружили утечку большого количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в емкость №1, №2, а также в трубопровод,

– говорится в сообщении.

Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЕИ подсчитает убытки. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственных лиц обещают привлечь к административной ответственности.

Позиция предприятия

Как рассказали в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог" утечка произошла 24 декабря в 03:20. Аккумулирующая вместимость у подножия объекта помешала дальнейшей утечке воды.

"АрселорМиттал Кривой Рог" устраняет последствия инцидента. Опасности для людей, окружающей среды и прилегающих территорий нет,

– говорится в сообщении.

Для полного расследования причин происшествия на предприятие приедут представители двух генеральных проектировщиков строительства этого хвостохранилища. Также на месте происшествия работают Государственная служба Украины по вопросам труда и Государственная экологическая инспекция.

Полный текст публикации Госэкоинспекции:

В результате разрушения дамбы произошел утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2, а также в трубопровод.

Специалисты Госэкоинспекции сразу после аварии отреагировали и прибыли на предприятие для обследования и мониторинга ситуации. Так, во время осмотра места чрезвычайной ситуации ГЕИ обнаружила утечку большого количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок. Категория земель – для сельскохозяйственного назначения.