На Днепр летела ракета: вспыхнул пожар, 5 человек пострадали
- В Днепре 14 апреля прогремел взрыв из-за ракеты.
- Перед этим объявлялась угроза баллистики.
Во вторник, 14 апреля, российские войска направили ракету на Днепр. В городе был слышен звук взрыва, из-за атаки пострадали люди.
Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.
Что известно об атаке на Днепр?
Следует отметить, что Воздушные силы около 11:30 объявили угрозу применения баллистического вооружения. Позже там уточнили, что по курсу на Днепр летит ракета.
Взрыв в городе прогремел уже в 11:32. Впоследствии глава местной ОВА Александр Ганжа отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар.
К сожалению, пять человек получили ранения. На месте инцидента работают все соответствующие службы.
К слову, буквально накануне, 13 апреля, оккупанты ударили по Днепру дронами. В результате атаки повреждения получила инфраструктура, вспыхнул пожар.
Где тревога: отслеживайте на онлайн-карте
В общей сложности враг более 10 раз обстрелял три района области, применяя дроны и артиллерию. Под ударом были, в частности, Никополь и несколько общин – там возникли пожары в частном и садовом доме. Пострадал 40-летний мужчина, он получил амбулаторную помощь.
В Николаевской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура. Также обстреляли Кривой Рог - в городе произошел пожар и зафиксированы разрушения.
Где еще фиксировались последствия вражеских обстрелов?
Утром российский боевой дрон попал в балкон многоэтажки в Харькове, в результате чего одна женщина испытала острую реакцию на стресс.
Захватчики также атаковали Чернигов дронами-камикадзе типа "Шахед", в результате чего в административном здании в центре города выбило окна. Там пострадали два человека.
Беспилотники также нанесли удар по южной части Одесщины – в Измаиле получили повреждения гражданская и портовая инфраструктура. Пострадали гражданское судно, причал, баржа и портовое оборудование.
Кроме этого, обстрел повредил шесть частных домов, автомобиль скорой помощи, уничтожил два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. На станции техобслуживания вспыхнул пожар.
В то же время вражеские "Шахеды" начали целенаправленно атаковать экипажи украинских мобильных огневых групп. По словам Сергея Бескрестнова, это новая угроза, которая требует более тщательной маскировки, подготовки и продуманных действий со стороны защитников.