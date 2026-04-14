На Днепр летела ракета: вспыхнул пожар, 5 человек пострадали

Во вторник, 14 апреля, российские войска направили ракету на Днепр. В городе был слышен звук взрыва, из-за атаки пострадали люди.

Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно об атаке на Днепр?

Следует отметить, что Воздушные силы около 11:30 объявили угрозу применения баллистического вооружения. Позже там уточнили, что по курсу на Днепр летит ракета.

Взрыв в городе прогремел уже в 11:32. Впоследствии глава местной ОВА Александр Ганжа отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар.

К сожалению, пять человек получили ранения. На месте инцидента работают все соответствующие службы.

К слову, буквально накануне, 13 апреля, оккупанты ударили по Днепру дронами. В результате атаки повреждения получила инфраструктура, вспыхнул пожар.

В общей сложности враг более 10 раз обстрелял три района области, применяя дроны и артиллерию. Под ударом были, в частности, Никополь и несколько общин – там возникли пожары в частном и садовом доме. Пострадал 40-летний мужчина, он получил амбулаторную помощь.

В Николаевской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура. Также обстреляли Кривой Рог - в городе произошел пожар и зафиксированы разрушения.

Где еще фиксировались последствия вражеских обстрелов?