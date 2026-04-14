14 апреля, 12:35
На Днепр летела ракета: вспыхнул пожар, 5 человек пострадали

Татьяна Бабич
Основні тези
  • В Днепре 14 апреля прогремел взрыв из-за ракеты.
  • Перед этим объявлялась угроза баллистики.

Во вторник, 14 апреля, российские войска направили ракету на Днепр. В городе был слышен звук взрыва, из-за атаки пострадали люди.

Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно об атаке на Днепр? 

Следует отметить, что Воздушные силы около 11:30 объявили угрозу применения баллистического вооружения. Позже там уточнили, что по курсу на Днепр летит ракета. 

Взрыв в городе прогремел уже в 11:32. Впоследствии глава местной ОВА Александр Ганжа отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар. 

К сожалению, пять человек получили ранения. На месте инцидента работают все соответствующие службы.

К слову, буквально накануне, 13 апреля, оккупанты ударили по Днепру дронами. В результате атаки повреждения получила инфраструктура, вспыхнул пожар.

В общей сложности враг более 10 раз обстрелял три района области, применяя дроны и артиллерию. Под ударом были, в частности, Никополь и несколько общин – там возникли пожары в частном и садовом доме. Пострадал 40-летний мужчина, он получил амбулаторную помощь. 

В Николаевской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура. Также обстреляли Кривой Рог - в городе произошел пожар и зафиксированы разрушения. 

Где еще фиксировались последствия вражеских обстрелов? 

  • Утром российский боевой дрон попал в балкон многоэтажки в Харькове, в результате чего одна женщина испытала острую реакцию на стресс. 

  • Захватчики также атаковали Чернигов дронами-камикадзе типа "Шахед", в результате чего в административном здании в центре города выбило окна. Там пострадали два человека. 

  • Беспилотники также нанесли удар по южной части Одесщины – в Измаиле получили повреждения гражданская и портовая инфраструктура. Пострадали гражданское судно, причал, баржа и портовое оборудование. 

  • Кроме этого, обстрел повредил шесть частных домов, автомобиль скорой помощи, уничтожил два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. На станции техобслуживания вспыхнул пожар. 

  • В то же время вражеские "Шахеды" начали целенаправленно атаковать экипажи украинских мобильных огневых групп. По словам Сергея Бескрестнова, это новая угроза, которая требует более тщательной маскировки, подготовки и продуманных действий со стороны защитников.