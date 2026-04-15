В Днепре прогремели взрывы

Российские войска продолжают атаковать украинские города и села ударными беспилотниками. Под вражеским ударом утром 15 апреля оказался Днепр.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Незадолго до этого предупреждали об угрозе для города.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу в Днепре и территориальной общине объявили ориентировочно в 10:55, до этого об угрозе предупредили район. В Воздушных силах ВСУ около 11:32 сообщили о движении беспилотника на областной центр с запада.