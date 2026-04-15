Об этом сообщили в ГСЧС.
Смотрите также Наступает ли Россия на Сумы: какая ситуация в приграничье
Что известно об атаке?
Российский БпЛА попал в промышленную зону Сум.
На место сразу прибыли спасатели. Во время тушения пожара, Россия повторно ударила по этому месту.
Через несколько часов оккупанты нанесли уже третий удар по той же локации.
Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать,
– отметили в ГСЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Атака на Украину 15 апреля: что известно
Россия атаковала Украину тремя ракетами "Искандер-М" и 324 дронами. ПВО сбила 309 дронов. Есть попадания на 9 локациях, а также падение обломков на 10 локациях.
Среди пострадавших городов – Запорожье. Оккупанты направили туда БпЛА и баллистику. Повреждена остановка, автостоянка, киоск и дома. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска.
Шумно было и в Днепре. Там возник пожар в админздании, также повреждена 9-этажная новостройка. Пострадала 29-летняя женщина.