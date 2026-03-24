В Днепре слышен взрыв: на город надвигались вражеские БпЛА

Вечером 24 марта Россия продолжила террор украинских городов. По меньшей мере два беспилотника направились на Днепр, впоследствии там прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".

Что известно об атаке на Днепр?

С 20:00 24 марта в нескольких районах Днепропетровской области раздается сигнал воздушной тревоги – речь идет о Павлоградском, Днепровском и Самаровском.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников из Запорожской области курсом на Днепропетровщину и непосредственно на Днепр.

Уже почти через час в областном центре гремело несколько взрывов – в 20:53 и 20:55. Местные паблики писали о движении по меньшей мере двух вражеских воздушных целей над воздушным пространством Днепра. Впрочем, по предварительным данным, отработали силы ПВО и по состоянию на 20:56 продолжается доразведка.

К слову, это уже вторая атака на Днепр за сегодня.

Какие последствия утренней атаки на Днепр 24 марта?