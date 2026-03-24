Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про атаку на Дніпро?

З 20:00 у декількох районах Дніпропетровської області лунає сигнал повітряної тривоги – ідеться про Павлоградський, Дніпровський та Самарівський.

Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину та безпосередньо на Дніпро.

Вже майже за годину в обласному центрі гриміло декілька вибухів – о 20:53 та 20:55. Місцеві пабліки писали про рух щонайменше двох ворожих повітряних цілей над повітряним простором Дніпра. Втім, за попередніми даними, відпрацювали сили ППО й станом на 20:56 триває дорозвідка.