Воронка за несколько миллионов долларов, – глава Днепропетровской ОВА о ракетном обстреле

Российские оккупанты 23 апреля попали ракетой в Днепровский район. К счастью, никто из людей не пострадал.

Однако россияне повредили газопровод и линию электропередач. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук.

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По его словам, в результате попадания ракеты в земле образовалась воронка, глубина которой составляет 4 метра, а ширина – 8 метров. Только она обошлась россиянам в несколько миллионов долларов. Именно столько в среднем стоят ракеты, которыми обстреливают оккупанты.

Тратить такие средства на войну, разруху и смерть могут только больные люди. Другого объяснения относительно того, что власти России и российские оккупационные войска делают с Украиной, просто нет,

– отметил председатель ОВА.



Из-за попадания ракеты в земле образовалась воронка / Фото из телеграма Николая Лукашука

Как отметил глава ОВА, россияне уже понимают, что проигрывают войну в Украине. Они терпят значительные потери, мобилизуют все свои усилия, но не могут достичь поставленных целей. Поэтому оккупанты и занимаются террором, обстреливая ракетами мирные города.

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