Да, обнародовали свежие данные о потерях врага. Подсчеты уточняют, поэтому настоящие цифры могут быть больше.
Важно Бригада, которая совершала зверства в Буче, уже понесла потери возле Изюма – Генштаб ВСУ
Потери россиян
- личного состава – около 21600 человек ликвидировано
- танков – 854 единиц,
- боевых бронированных машин – 2205,
- артиллерийских систем – 403,
- РСЗО – 143,
- средства ПВО – 69,
- самолетов – 177,
- вертолетов – 154,
- автомобильной техники – 1543,
- корабли /катера – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 182.
- Специальная техника – 27,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
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