Так, оприлюднили свіжі дані про втрати ворога. Підрахунки уточнюють, тому справжні цифри можуть бути більшими.

Важливо Бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, уже зазнала втрат біля Ізюма, – Генштаб ЗСУ

Втрати росіян

  • особового складу – близько 21600 осіб ліквідовано
  • танків – 854 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 2205,
  • артилерійських систем – 403,
  • РСЗВ – 143,
  • засоби ППО – 69,
  • літаків – 177,
  • гелікоптерів – 154,
  • автомобільної техніки – 1543,
  • кораблі /катери – 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
  • Спеціальна техніка – 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво – Окупанти набирають психічно хворих до своїх лав: