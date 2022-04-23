Так, оприлюднили свіжі дані про втрати ворога. Підрахунки уточнюють, тому справжні цифри можуть бути більшими.
Важливо Бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, уже зазнала втрат біля Ізюма, – Генштаб ЗСУ
Втрати росіян
- особового складу – близько 21600 осіб ліквідовано
- танків – 854 одиниць,
- бойових броньованих машин – 2205,
- артилерійських систем – 403,
- РСЗВ – 143,
- засоби ППО – 69,
- літаків – 177,
- гелікоптерів – 154,
- автомобільної техніки – 1543,
- кораблі /катери – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
- Спеціальна техніка – 27,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво – Окупанти набирають психічно хворих до своїх лав: