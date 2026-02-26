Враг атаковал Кривой Рог: "Шахед" попал в пятиэтажный дом
- Вражеский дрон "Шахед" попал в пятиэтажный дом в Кривом Роге, есть один пострадавший.
- Власти разворачивают штаб помощи возле места происшествия из-за повреждения дома.
Днепропетровскую область ночью 26 февраля атаковали беспилотники российской армии. Взрывы прогремели в Кривом Роге.
О последствиях ударов врага сообщил Александр Вилкул из Совета обороны города. Рассказываем, какая есть в настоящее время информация.
Что известно об атаке БпЛА на Кривой Рог 26 февраля и ее последствиях?
Воздушная тревога в Днепропетровской области, в частности в Криворожском районе, началась в 01:29. Враг запустил очередные партии ударных БпЛА, и они полетели в Кривой Рог.
Несколько раз в городе слышали взрывы. По состоянию на 03:30 уже есть первая информация о последствиях атаки:
- Произошло попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом.
- Есть по меньшей мере один пострадавший – к счастью, легкий.
- Дом поврежден, много выбитых окон.
Власти разворачивают штаб помощи людям рядом с местом происшествия.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Поздно вечером 25 февраля серия взрывов прогремела в Полтаве, город пытались атаковать российские беспилотники.
- Также в этот день стало известно, что враг впервые применил FPV-дрон на оптоволокне для атаки на Харьков.