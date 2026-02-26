Враг атаковал Кривой Рог: "Шахед" попал в пятиэтажный дом

Днепропетровскую область ночью 26 февраля атаковали беспилотники российской армии. Взрывы прогремели в Кривом Роге.

О последствиях ударов врага сообщил Александр Вилкул из Совета обороны города. Рассказываем, какая есть в настоящее время информация.

Хронология атаки "Шахеды" атакуют Украину, в части областей – тревога: куда летят вражеские БпЛА

Что известно об атаке БпЛА на Кривой Рог 26 февраля и ее последствиях?

Воздушная тревога в Днепропетровской области, в частности в Криворожском районе, началась в 01:29. Враг запустил очередные партии ударных БпЛА, и они полетели в Кривой Рог.

Несколько раз в городе слышали взрывы. По состоянию на 03:30 уже есть первая информация о последствиях атаки:

Произошло попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом.

Есть по меньшей мере один пострадавший – к счастью, легкий.

Дом поврежден, много выбитых окон.

Власти разворачивают штаб помощи людям рядом с местом происшествия.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?