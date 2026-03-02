Враг ударил по поезду на Криворожье: мужчина умер в больнице

Россия продолжает жесткие обстрелы Украины. На Днепропетровщине ударили по транспортной инфраструктуре.

К сожалению, есть раненые и погибший. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Смотрите также Было попадание 10 БпЛА: какие последствия атаки России и где все еще есть угроза

Что известно об обстреле Кривого Рога сегодня?

2 марта оккупанты атаковали Криворожский район, есть раненые.

Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре. Произошел пожар (...) Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. На месте работают все экстренные службы. Оказывают помощь людям и ликвидируют последствия атаки,

– написал Александр Ганжа из Днепропетровской ОВА.

Какой именно объект обстреляли – не указано.

В ГСЧС пока не комментировали возможные последствия, как и в Укрзализныце.

В Воздушных силах писали, что Днепропетровщину атакуют дроны. Кроме этого, на восток области оккупанты пускали КАБы.

Пострадавших больше, один человек погиб

Быстро стало известно, что раненых не 4, а 5. Поскольку в больнице четверо взрослых, а пятая пострадавшая – 10-летняя девочка, которая будет лечиться амбулаторно.

В больнице умер мужчина, который получил ранения из-за атаки на Криворожье. Количество травмированных возросло до семи. Кроме 10-летней девочки, ранен парень 17 лет. В медучреждении остается пятеро пострадавших. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести,

– уточнили позже в Суспильном.

Последствия атаки / Алексей Кулеба

Это была атака по поезду, который ехал

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что атака была на гражданский поезд.

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении. К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров,

– написал министр.

Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуировали.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.

Сейчас организуют дальнейшую перевозку всех пассажиров в пункты назначения.

Транспорт на Днепропетровщине под ударом

28 февраля россияне били по одной из станций на Днепропетровщине. Тогда вспыхнул пожар и пострадал машинист.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба написал, что это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Ведь враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и поставки по всей стране.