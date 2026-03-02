В Кривом Роге прогремели взрывы: враг атаковал предприятие в городе

В ночь на 2 марта оккупанты атаковали Кривой Рог. Под удар попало предприятие в городе.

Кривой Рог находился под массированной атакой дронов. О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Какие последствия атаки на город?

По словам председателя ОВА, в Кривом Роге атаковано предприятие. Зафиксировали повреждения. Он рассказал, что на месте удара возникли пожары, которые пожарные уже ликвидируют. К счастью, пострадавших нет.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что ночью город оказался под массированной атакой "Шахедов". По меньшей мере пять дронов атаковали объекты инфраструктуры.

Воздушные силы также сообщали о движении вражеских БПЛА с 2:54 ночи. Группы дронов двигались в сторону Кривого Рога и нанесли удар.

Что недавно попало под удар россиян?