Взрывы в Кривом Роге: враг бьет по инфраструктуре
27 марта, 10:13
Обновлено - 10:34, 27 марта

Взрывы в Кривом Роге: враг бьет по инфраструктуре

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Россияне атаковали Кривой Рог ударными БпЛА, целью была инфраструктура.
  • Из-за атаки возникли повреждения и пожар, пострадавших нет.

Россияне утром 27 марта продолжили атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказалась Днепропетровская область, громко было в Кривом Роге.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Какие детали атаки известны?

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили ориентировочно в 09:08. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников в Днепропетровской области. Впоследствии уточнили о БпЛА в небе над Кривым Рогом.

Около 09:59 обнародовали первую информацию о том, что в городе было шумно. Впоследствии руководитель Совета обороны города Вилкул подтвердил сообщение о взрывах в Кривом Роге, уточнив, по чему бьет противник.

Взрывы. Опять шахедная атака. Враг атакует инфраструктуру, 
– говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за атаки на инфраструктуру возникли повреждения и пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что раньше было под атакой?

  • Ночью Россия ударила по промышленному объекту Полтавской области. В результате удара повреждено технологическое оборудование. Из-за последствий без газоснабжения в области остались более 5 тысяч потребителей.
  • Также российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Цель попала в многоквартирный дом в Киевском районе. Также этот район атаковали беспилотником, количество пострадавших возросло до 8.
  • Всего ночью 27 марта противник направил на украинские мирные города 102 беспилотника различного типа. Силы ПВО сбили или обезвредили 93 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны, но есть и попадания.