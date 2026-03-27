Взрывы в Кривом Роге: враг бьет по инфраструктуре

Россияне утром 27 марта продолжили атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказалась Днепропетровская область, громко было в Кривом Роге.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Какие детали атаки известны?

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили ориентировочно в 09:08. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников в Днепропетровской области. Впоследствии уточнили о БпЛА в небе над Кривым Рогом.

Около 09:59 обнародовали первую информацию о том, что в городе было шумно. Впоследствии руководитель Совета обороны города Вилкул подтвердил сообщение о взрывах в Кривом Роге, уточнив, по чему бьет противник.

Взрывы. Опять шахедная атака. Враг атакует инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за атаки на инфраструктуру возникли повреждения и пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

