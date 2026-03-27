Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Які деталі атаки відомі?

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили орієнтовно о 09:08. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у Дніпропетровській області. Згодом уточнили про БпЛА у небі над Кривим Рогом.

Близько 09:59 оприлюднили першу інформацію про те, що у місті було гучно. Згодом керівник Ради оборони міста Вілкул підтвердив повідомлення про вибухи у Кривому Розі, уточнивши, по чому б'є противник.

Вибухи. Знову Шахедна атака. Ворог атакує інфраструктуру,

– ідеться у повідомленні.

Згодом керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що через атаку на інфраструктуру виникли пошкодження та пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

