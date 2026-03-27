Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Як проінформував Дяківнич, під ворожою атакою було одне з промислових підприємств у Полтавському районі області. Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання.

Через наслідки обстрілу без газопостачання в області залишились 5 040 споживачів.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки,

– запевнили в Полтавській ОВА.

Дяківнич додав, що інформації про постраждалих не надходило.

