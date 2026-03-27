Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Які наслідки атаки на Полтавщину?
Як проінформував Дяківнич, під ворожою атакою було одне з промислових підприємств у Полтавському районі області. Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання.
Через наслідки обстрілу без газопостачання в області залишились 5 040 споживачів.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки,
– запевнили в Полтавській ОВА.
Дяківнич додав, що інформації про постраждалих не надходило.
Останні атаки Росії на Україну: які наслідки?
Вночі 27 березня Росія запустила дрони та ракету по Харкову. За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та постраждали 8 людей.
Загалом українські сили ППО знешкодили 93 ворожі безпілотники. Однак зафіксовано влучання цілей на 8 локаціях.
Напередодні росіяни атакували залізничну і портову інфраструктуру у центрі та на півдні України. Люди не постраждали, однак профільні служби ліквідують наслідки обстрілів.