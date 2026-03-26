Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Дивіться також Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі
Які наслідки атаки Росії по інфраструктурі залізниці?
У Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Кілька локомотивів пошкоджено.
На півдні країни було влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.
Під час цих інцидентів, на щастя, ніхто не постраждав.
Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи об'єктів.
Наслідки атаки росіян по залізниці
Під ударом була інфраструктура Одещини
В ніч на 26 березня російська армія завдала удару БпЛА по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Є пошкодження у місті Ізмаїл та у Вилківській громаді.
Постраждала 1 людина. Також спостерігаються перебої з електропостачанням внаслідок атак. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, відновлювальні роботи тривають.