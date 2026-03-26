Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Какие последствия атаки России по инфраструктуре железной дороги?

В Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Несколько локомотивов повреждены.

На юге страны было попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.

Во время этих инцидентов, к счастью, никто не пострадал.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы объектов.

Последствия атаки россиян по железной дороге

Под ударом была инфраструктура Одесской области