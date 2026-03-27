Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

Как проинформировал Дякивнич, под вражеской атакой было одно из промышленных предприятий в Полтавском районе области. В результате удара повреждено технологическое оборудование.

Из-за последствий обстрела без газоснабжения в области остались 5 040 потребителей.

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки,

– заверили в Полтавской ОГА.

Дьяковнич добавил, что информации о пострадавших не поступало.