Загорелись праздничные иллюминации в центре Днепра: эпические фото и видео

В центре Днепра произошел пожар праздничных иллюминаций. Там крупная фигура практически окуталась пламенем и дымом.

Впоследствии очевидцы обнародовали фото и видео с места. Об этом происшествии сообщили в местных телеграммах 28 января.

В этот день В Киевской новостройке произошел масштабный пожар: фото с места происшествия

Все погасил неизвестный

Там примерно в половине 6 вечера вспыхнуло большое кольцо в виде елочного шарика. Она установлена на Европейской площади.

Пожар "пули" в центре Днепра: смотрите видео

Людей на записях рядом не было, поэтому, вероятнее всего, никто не пострадал. Туда немедленно направили спасателей. Однако СМИ пишут, что огонь укротил неизвестный мужчина с огнетушителем.

Пожарные осматривают последствия возгорания / Фото ГСЧС

Другое возгорание накануне

За день до этого случился пожар в центре Одессы. Там загорелся ресторан в доме на центральных улицах города. Это здание является памятником архитектуры.

На место немедленно направили 17 автомобилей пожарных и скорую помощь. К счастью, люди не пострадали. На фото и видео с места был виден только дым, который шел из дома.