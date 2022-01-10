Житель Днепра устроил охоту на мусор – красноречивое видео

Неравнодушный днепрянин решил сделать нестандартный вклад в благосостояние города. Он устроил охоту на мусор.

Павел Мосейчук вместе с друзьями решил убрать побережье в родном городе. Весь процесс мужчина снял на видео и выложил в соцсети.

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Охота на мусор

Активисты вооружились специальными приборами, который помогает собирать пластиковые бутылки и другой мусор. Мужчины некоторое время таким образом очищали территорию.

Вот так нормальный подводный охотник должен заканчивать свою охоту. Достаточно интересное занятие,

– заявил Мосейчук.

За одну вылазку мужчина насобирал 2 пакета пластика и выбросил его в мусорку. Житель Днепра призвал каждого убирать за собой после отдыха у реки и забирать мусор.

"Абсолютно не сложно забрать мусор с собой. Если каждый заберет по мешку, там будет чисто", – акцентировал Мосейчук.

Житель Днепра собственным примером показал, как сделать город чистым: смотрите видео

Восстановили красоту Бакоты

Другим положительным примером заботы об окружающей среде является инициатива экоактивистов в Бакоте. Они регулярно устраивают уборку на берегах залива.



Активисты убрали Бакоту / Фото "Активной общины"

К проекту привлекли жителей прилегающих территорий и местные власти, которые помогли наладить вывоз мусора. В течение ноября в Бакоте насобирали почти 3,5 тонны отходов.

Текст публикации Павла Мосейчука в фейсбуке:

"Народ! Очень интересная охота получается! Нет норм вылова, нет никаких ограничений, штрафов, можно соревнования устраивать безлимитные, можно ночью охотиться, можно с GPS, с приборами ночного видения, в заповеднике, вообще где угодно. Лови, сколько хочешь! Как вам такой вариант?"