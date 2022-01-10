Павло Мосейчук разом із друзями вирішив прибрати узбережжя в рідному місті. Увесь процес чоловік зняв на відео та виклав у соцмережі.

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Полювання на сміття

Активісти озброїлися спеціальними приладами, що допомагає збирати пластикові пляшки та інше сміття. Чоловіки певний час у такий спосіб очищали територію.

Ось так нормальний підводний мисливець має закінчувати своє полювання. Достатньо цікаве заняття,

– заявив Мосейчук.

За одну вилазку чоловік назбирав 2 пакети пластику та викинув його у смітник. Житель Дніпра закликав кожного прибирати за собою після відпочинку біля річки та забирати сміття.

"Абсолютно не складно забрати сміття з собою. Якщо кожен забере по мішку, там буде чисто", – акцентував Мосейчук.

Житель Дніпра власним прикладом показав, як зробити місто чистим: дивіться відео

Відновили красу Бакоти

Іншим позитивним прикладом турботи про довкілля є ініціатива екоактивістів у Бакоті. Вони регулярно влаштовують прибирання на берегах затоки.



Активісти прибрали Бакоту / Фото "Активної громади"

До проєкту залучили жителів прилеглих територій і місцеву владу, яка допомогла налагодити вивезення сміття. Упродовж листопада в Бакоті назбирали майже 3,5 тонни відходів.

Текст публікації Павла Мосейчука у фейсбуці:

"Народ! Дуже цікаве полювання виходить! Немає норм вилову, немає жодних обмежень, штрафів, можна змагання влаштовувати безлімітні, можна вночі полювати, можна з GPS, з приладами нічного бачення, в заповіднику, взагалі будь-де. Лови, скільки хочеш! Як вам такий варіант?"