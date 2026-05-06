6 травня, 16:43
СБУ проводить обшуки у ТЦК Дніпра, – джерела
Служба безпеки України 6 травня проводить обшуки у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України.
Що відомо про обшуки?
Джерела в СБУ підтвердили проведення обшуків в обласному територіальному центрі комплектування у Дніпрі.
Детальну інформацію щодо слідчих дій мають оприлюднити згодом на офіційних сторінках.