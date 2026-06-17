У 23 населених пунктах Дніпропетровщини розпочали примусову евакуацію мешканців

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів. Причиною стало ускладнення безпекової ситуації.

Про це в середу, 17 червня, заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також Тисячі родин були без світла: Росія атакувала об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Що відомо про евакуацію на Дніпропетровщині?

Нова хвиля примусової евакуації родин з дітьми стосується трьох громад Синельниківщини:

Шахтарської;

Дубовиківської;

Богинівської.

За словами начальника ОВА, вже протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат.

Паралельно з цим у семи інших громадах Синельниківського району триває евакуація дорослих. Як повідомляє Олександр Ганжа, всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки Нікопольського району.

Також він зауважив, що продовжується евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 – Нікополя.

В цілому із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, із Нікопольщини – майже 750 жителів,

– йдеться в повідомленні.

За словами начальника ОВА, евакуація проходить через транзитні центри: там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів, а також допомагають із подальшим розселенням.

Нагадаємо, нещодавно уряд розширив перелік категорій у міжнародному Реєстрі збитків (RD4U), куди громадяни можуть вносити інформацію про завдані агресією втрати та шкоду.

Зокрема, українці вже можуть зафіксувати смерть або зникнення безвісти близького члена сім'ї, серйозні тілесні ушкодження, депортацію дітей та дорослих, втрату житла чи приватного підприємства, вимушене переміщення тощо.